Psiconcologia, attivo il supporto telefonico per i pazienti oncologici

FIRENZE – Sono due i servizi delle strutture di Psiconcologia e di Psicologia Clinica, fra loro integrati, presenti all’interno dell’Azienda Usl Toscana Centro per far fronte a paure e angosce che questo momento emergenziale porta con sé e che nei pazienti oncologici e nelle loro famiglie sono amplificate dalla malattia già presente.

Il primo è un servizio telefonico rivolto sia ai pazienti oncologici sia a quelli già in assistenza e ai loro familiari, minori compresi, sia a coloro che desiderano prendere contatto per la prima volta. Attivato per andare incontro a chi vorrebbe accedere ai servizi della psiconcologia ma ha paura di aggravare la propria condizione clinica, il servizio è curato dalla struttura di Psiconcologia della Ausl Toscana centro diretta da Lucia Caligiani. L’obiettivo è duplice: garantire una continuità di sostegno ai pazienti oncologici e ridurre al minimo l’accesso sia alla sede della struttura di Psiconcologia presso l’ospedale Santa Maria Annunziata sia presso gli altri presidi ospedalieri di accesso ai servizi. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18, chiamando il numero telefonico 055 6936628.