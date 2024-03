Pubblica Assistenza, a Oste nuovo mezzo per i servizi sociali

MONTEMURLO – Nuovo mezzo per i servizi sociali per la sezione di Oste della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato. Sabato scorso, presso la sede principale dell’associazione in via San Jacopo a Prato, è stato inaugurato un pulmino attrezzato che sarà utilizzato dalla sezione di Oste per svolgere servizi sul territorio. Il mezzo è stato acquistato […]

MONTEMURLO – Nuovo mezzo per i servizi sociali per la sezione di Oste della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato. Sabato scorso, presso la sede principale dell’associazione in via San Jacopo a Prato, è stato inaugurato un pulmino attrezzato che sarà utilizzato dalla sezione di Oste per svolgere servizi sul territorio. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo dell’associazione “Amici del cuore” e del mondo imprenditoriale montemurlese. Al taglio del nastro per il Comune di Montemurlo era presente il consigliere comunale Fabrizio Botarelli, il presidente della Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, Piero Benedetti e il consiglio d’amministrazione dell’associazione. “Il mondo del volontariato è una ricchezza per tutto il territorio- dice il sindaco Simone Calamai– Grazie a questo nuovo mezzo la sezione di Oste della Pubblica Assistenza L’Avvenire potrà svolgere con più facilità i servizi sociali a favore di chi è in difficoltà o ha bisogno di un supporto per svolgere piccole commissioni o per essere accompagnato a visite mediche o terapie. Un grande grazie va a tutte le imprese del territorio che hanno contributo all’acquisto del mezzo e all’associazione “Amici del cuore”… “.