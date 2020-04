CAMPI BISENZIO – Sono ancora tanti i tricolori appesi a finestre e balconi del nostro territorio. Da qualche giorno, così come è stato per tanti palazzi e monumenti in Italia e nei dintorni, per esempio, la villa medicea di Artimino, anche la sede della Pubblica Assistenza di Campi, al calar della sera, si illumina con i colori della bandiera italiana come auspicio e orgoglio per superare il momento difficile che stiamo vivendo.