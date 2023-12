Pubblica Assistenza, selezione per un’assunzione a tempo indeterminato: ecco con quali mansioni. C’è tempo fino al 30 dicembre

SIGNA – C’è tempo fino al 30 dicembre per partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di un dipendente “Autista-Soccorritore/Necroforo” – categoria C1 indetta dalla Pubblica Assistenza di Signa, con impiego a tempo pieno e indeterminato. Selezione che avrà luogo per titoli e per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di una persona […]

SIGNA – C’è tempo fino al 30 dicembre per partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di un dipendente “Autista-Soccorritore/Necroforo” – categoria C1 indetta dalla Pubblica Assistenza di Signa, con impiego a tempo pieno e indeterminato. Selezione che avrà luogo per titoli e per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di una persona (tempo pieno 38 ore settimanali).

Per partecipare occorre inviare entro le 23.59 del 30 dicembre a mezzo posta elettronica (all’indirizzo concorsi@pasigna.it) oppure via Pec (all’indirizzo pasigna@pec.pasigna.it) la domanda di partecipazione alla selezione. Alla quale è obbligatorie allegare il proprio Curriculum vitae indicante le proprie esperienze formative e professionali e la fotocopia della patente di guida. Per partecipare alla selezione è necessario, tra gli altri requisiti indicati in dettaglio nell’avviso, essere in possesso: della patente di guida categoria B in corso di validità, conseguita da almeno tre anni, di attestato di soccorritore livello avanzato in regola con in riaddestramenti biennali, di attestato abilitante all’utilizzo di defibrillatore semi-automatico (DAE) in corso di validità (corso BLSD). Per ulteriori informazioni pasigna.it/associazione/articolo/487/selezione-pubblica-per-lassunzione-di-un-dipendente-autista-soccorritore-necroforo-cat-c1-a-tempo-pieno-e-indeterminato/scadenza-presentazione-domande-30-dicembre-2023.html