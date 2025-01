Pubblicato il concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 56 addetti ai servizi scolastici 

PRATO – E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 56 addetti ai servizi scolastici con riserva in favore dei volontari delle forze armate e dei volontari del Servizio Civile Nazionale. Tra i requisiti per partecipare alla selezione è necessario avere maturato un’esperienza lavorativa pari ad almeno […]

PRATO – E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 56 addetti ai servizi scolastici con riserva in favore dei volontari delle forze armate e dei volontari del Servizio Civile Nazionale. Tra i requisiti per partecipare alla selezione è necessario avere maturato un’esperienza lavorativa pari ad almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni nel corrispondente profilo professionale presso nidi di infanzia comunali e/o scuole di infanzia comunali o statali a gestione diretta o indiretta. La domanda di partecipazione alla presente selezione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid/Cie/Cns nonché tramite identità digitali eIDAS (ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 sull’identità digitale), compilando il format di candidatura sul Portale “inPA” – raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato o di un domicilio digitale al quale verranno fatte le comunicazioni, non è sufficiente il possesso di un indirizzo e-mail non certificato.

La procedura di invio delle domande di partecipazione al concorso (registrazione, compilazione e invio) dovrà essere completata, a pena di esclusione entro le 23.59 del 30 gennaio. Tutte le comunicazioni relative al presente concorso verranno rese note attraverso pubblicazione sul Portale InPa e sul sito istituzionale dell’Ente (Comune di Prato – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. La tassa di concorso è pari a 10 euro e deve essere pagata attraverso versamento sul c/c postale numero 30372502 intestato a: Comune di Prato – Tesoreria Comunale con causale “Tassa di concorso OEASS24”; versamento presso i T-Serve autorizzati ovvero presso i Terminali Polifunzionali “Jolly” ovvero presso le Agenzie site nella Provincia di Prato della Banca Intesa San Paolo ovvero di Chianti Banca; pagamento effettuato tramite il sistema “PagoPA” da effettuarsi collegandosi al sito del Comune di Prato alla pagina web http://pagamenti.comune.prato.it. Qualunque sia la modalità di pagamento della tassa di concorso, è necessario che la relativa attestazione riporti il codice concorso “OEASS24”.