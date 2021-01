Pubblicato l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio

LASTRA A SIGNA – E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa nella sezione Altri Bandi e Avvisi l’avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio scelti tra gli esperti “con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica ed ambientale: professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio. La domanda indirizzata al Comune di Lastra a Signa, deve essere redatta in carta libera e firmata dall’aspirante, conformemente allo schema fac-simile allegato, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune nonché sul sito web del Comune di Lastra a Signa (www.comune.lastra-a-signa.fi.it) e dovrà riportare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso l’eventuale numero e anno di iscrizione al relativo Ordine professionale. La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 febbraio 2021.