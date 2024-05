Pubblicato l’avviso pubblico per le attività di socializzazione 2024 rivolte a bambini e ragazzi portatori di handicap

PRATO – E’ on line l’avviso che consente di richiedere un contributo economico che permette a ragazzi fino ai 21 anni (non compiuti), portatori di handicap grave, di prendere parte ad attività di socializzazione estive, fino a settembre. L’istanza per richiedere il contributo, il cui importo varia da 400 euro a 1.200 euro, potrà essere […]

PRATO – E’ on line l’avviso che consente di richiedere un contributo economico che permette a ragazzi fino ai 21 anni (non compiuti), portatori di handicap grave, di prendere parte ad attività di socializzazione estive, fino a settembre. L’istanza per richiedere il contributo, il cui importo varia da 400 euro a 1.200 euro, potrà essere presentata entro l’8 giugno utilizzando il “Modello B” domanda e il “Modello C” dichiarazione privacy con allegato documento d’identità del richiedente. Il contributo sarà erogato in base alle risorse disponibili, tramite graduatoria che terrà conto del minor valore Isee e della minore età dei richiedenti. L’avviso e i moduli per presentare la domanda possono essere scaricati al sito internet del Comune di Prato al link https://www2.comune.prato.it/avvisi/avvisi-pubblicati-nel-2024/archivio17_17_785_446_25.html​. La domanda deve essere presentata con consegna a mano al Protocollo generale, piazza del Pesce 9, lunedì e giovedì dalle 9 alle 17, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; tramite Pec all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it o invio per posta raccomandata a/r indirizzata a: Ufficio Protocollo del Comune di Prato – piazza del Pesce 9, 59100 – Prato (farà fede il timbro postale). Potrà essere erogato un anticipo del contributo, il quale dovrà essere poi interamente rendicontato al termine delle attività estive effettuate.