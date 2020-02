Publiacqua. Al via i lavori in via Gramsci dal 2 al 6 marzo

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 2 a venerdì 6 marzo Via Gramsci sarà interessata da un cantiere di Publiacqua per lai riparazione della fognatura che procederà per step dall’incrocio con Via Cairoli in direzione Firenze fino all’incrocio con Viale della Repubblica. Il cantiere interromperà il transito e la sosta su via Gramsci nei tratti di volta in volta interessati: 2-3 marzo tratto da via Imbriani a via Cairoli; 3-4 marzo tratto da incrocio con via Dante Alighieri e civico 357; 5-6 marzo tratto da Piazza Ginori e viale della Repubblica.