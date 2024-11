Publiacqua: “Al via il rimborso degli extra-consumi per gli utenti colpiti dall’alluvione del novembre 2023”

FIRENZE – È iniziata in questi giorni la restituzione dei cosiddetti extra-consumi ai cittadini colpiti dall’alluvione del novembre 2023. Un’operazione che arriva al termine di un lungo lavoro di modifica dei sistemi informatici e che si concluderà entro la fine di dicembre 2024. “Tale restituzione – spiegano da Publiacqua – è una forma di agevolazione decisa dall’Autorità Idrica Toscana e finalizzata a rispondere al maggior consumo di acqua potabile, da parte di cittadini e imprese, che si è reso necessario per la pulizia dei locali/strumenti alluvionati”.

L’agevolazione è finalizzata a restituire ai cittadini le spese sostenute per il maggiore consumo di acqua che si è reso necessario per pulire l’abitazione, il negozio o l’azienda. Il maggiore consumo è misurato in base al consumo medio dell’utenza. Hanno diritto al rimborso tutti coloro che, all’interno del perimetro delle zone colpite dagli eventi del 2 novembre indicato dalla Regione Toscana, avessero un’utenza già attiva in quella data. Tale perimetro è verificabile al link https://webgis.sir.toscana.it/mapstore/#/viewer/openlayers/10795

Secondo quanto stabilito da decreto del Direttore Generale, del 22 dicembre 2023, dell’Autorità Idrica Toscana, l’agevolazione si applica sui consumi eccedenti il consumo storico di ogni singola utenza interessata. Publiacqua rimborserà a questi utenti i costi già addebitati nelle precedenti bollette per tali extra-consumi. Il rimborso si concretizzerà in un credito che l’utente si vedrà inserito in bolletta e che ridurrà l’importo che il medesimo utente deve pagare per i consumi fatturati. L’informazione relativa al rimborso degli extra-consumi sarà presente nella prima pagina della bolletta nella sezione “Riepilogo corrispettivi”.

Sul sito Internet di Publiacqua (www.publiacqua.it) è possibile verificare il diritto al rimborso. Basta collegarsi alla sezione dedicata (https://www.publiacqua.it/restituzione-extra-consumi-eventi-meteo-2-novembre-2023) e digitare il proprio numero utente per averne subito un riscontro. La sezione viene “alimentata” settimanalmente e le casistiche che l’utente può verificare sono le seguenti: utenza che ha diritto a un conguaglio già definito; utenza che rientra nel perimetro territoriale definito dalla Regione Toscana e per cui è in corso di verifica se ha diritto al rimborso secondo le regole fissata dall’Autorità Idrica Toscana; utenza che rientra nel perimetro ma non ha diritto al conguaglio perché i consumi registrati nel periodo sono inferiori a quelli medi; utenza che non rientra nel perimetro territoriale fissato dalla Regione Toscana. Nella sezione l’utente potrà verificare il consumo medio, il consumo registrato nel periodo e, di conseguenza, se è contabilizzato un maggiore consumo che dà diritto al rimborso. In questo caso viene indicato anche il valore economico del rimborso stesso.