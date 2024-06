Publiacqua. Ancora disagi idrici a Colonnata

SESTO FIORENTINO – A causa prolungarsi dell’intervento di riparazione sul guasto alla rete idrica verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri in zona Colonnata, anche questa mattina persistono problemi di approvvigionamento in località Colonnata, Querceto e limitrofe. I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per la riparazione della perdita entro la mattinata. La situazione tornerà a […]

SESTO FIORENTINO – A causa prolungarsi dell’intervento di riparazione sul guasto alla rete idrica verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri in zona Colonnata, anche questa mattina persistono problemi di approvvigionamento in località Colonnata, Querceto e limitrofe. I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per la riparazione della perdita entro la mattinata. La situazione tornerà a normalizzarsi nelle ore successive alla suddetta riparazione e con il recupero del livello del locale deposito.

Al fine di limitare il disagio causato dai problemi di approvvigionamento derivati dal guasto alla rete idrica verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, informa Publiacqua a breve saranno posizionate due autobotti a disposizione dei cittadini in via Biancalani (angolo via delle Cave) ed in piazza Rapisardi.