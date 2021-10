Publiacqua, ancora in corso l’intervento per consentire i lavori alla Pescaia dell’Isolotto

FIRENZE – Ancora in corso gli interventi propedeutici al lavoro della Regione Toscana sulla Pescaia dell’Isolotto. “I nostri operatori e il personale della ditta incaricata dalla Regione Toscana – si legge in una nota di Publiacqua – hanno lavorato fino alle ore notturne di ieri e ripreso le operazioni questa mattina per risolvere i problemi […]

FIRENZE – Ancora in corso gli interventi propedeutici al lavoro della Regione Toscana sulla Pescaia dell’Isolotto. “I nostri operatori e il personale della ditta incaricata dalla Regione Toscana – si legge in una nota di Publiacqua – hanno lavorato fino alle ore notturne di ieri e ripreso le operazioni questa mattina per risolvere i problemi tecnici che giovedì sera avevano impedito l’esecuzione dell’intervento. Problemi che riguardano la chiusura della presa sull’Arno che serve l’Impianto di Mantignano e per risolvere i quali il personale sta operando nell’alveo del fiume. Tutto questo è reso ancora più complesso dalle condizioni meteo incerte e dal brusco abbassarsi delle temperature delle ultime ore. Attualmente, come già detto in precedenza, sono in corso le complicate opere di chiusura della presa e, se queste andranno a buon fine, consentendo al personale incaricato dalla Regione Toscana di operare in totale sicurezza, l’intervento sulla Pescaia sarà realizzato questa sera a partire dalle 21 con le medesime modalità operative previste in precedenza”.

Dalle 21 di oggi, venerdì 8 ottobre l’interruzione della produzione dell’impianto di Mantignano comporterà quindi una riduzione sensibile della risorsa disponibile sulla zona ovest e nord ovest del Comune di Firenze, e sui Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, e parte del Comune di Prato. Tale riduzione sarà compensata almeno in parte dalle manovre su impianti e reti messi in atto dal nostro personale.

Nel Comune di Firenze si prevedono forti abbassamenti di pressione sulla zona del Sodo che normalmente viene servita in maniera preponderante proprio dall’impianto di Mantignano. Tale considerevole riduzione della pressione potrà portare a mancanze d’acqua importanti nelle ore notturne (21-24) e mattutine (7-12) soprattutto per le abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti.

Nel Comune di Prato si prevedono abbassamenti di pressione (soprattutto nelle fasce orarie 21-24 e 7-12) sulle zone di Narnali, Viaccia, Maliseti, Chiesanuova, San Paolo, via Strozzi, via Ciliani, parte bassa di Viale Galilei (dal Serraglio al Ponte Datini), Castellina, La Pietà, zona Stazione Centrale e Stadio, Centro Storico, Lecci e Gonfienti. Tale riduzione della pressione potrà portare a temporanee mancanze d’acqua nelle ore notturne e mattutine soprattutto per le abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti. Possibili abbassamenti di pressione potranno invece interessare le zone di via Galcianese, via Rimini, zona Soccorso, via Zarini, viale Montegrappa, via Valentini, viale della Repubblica, Mezzana, zona ex Ippodromo, Grignano, Le Badie e Cafaggio.

Per il Comune di Campi Bisenzio abbassamenti di pressione significativi interesseranno tutto il territorio comunale, compresa la zona di Fibbiana e de I Gigli. Gli abbassamenti di pressione potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, e nelle ore serali e comunque durante i momenti di maggiore consumo (21-24 e 7-12).

Per il Comune di Signa abbassamenti di pressione significativi interesseranno gran parte del territorio comunale. Gli abbassamenti di pressione potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, e nelle ore serali e comunque durante i momenti di maggiore consumo (21-24 e 7-12).

Per i Comuni di Sesto Fiorentino e Lastra a Signa (zone del Capoluogo e Porto di Mezzo) si prevedono possibili e abbassamenti di pressione soprattutto ai piani alti che potrebbero determinare temporanee mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave, ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto, o comunque nelle ore serali e durante i momenti di maggiore consumo.

Appena terminato l’intervento della ditta incaricata dalla Regione Toscana, e quindi dalle 10 circa di domani, sabato 9 ottobre i tecnici provvederanno alle operazioni di progressiva messa in esercizio del bypass che servirà Mantignano. Questa operazione, che per essere completata richiederà alcune ore (necessarie per il ritorno alla normale pressione dell’acqua nei circa 4 chilometri di condotta che uniscono il luogo del lavoro e l’Impianto di Mantignano) e si concluderà prevedibilmente nel corso di due/tre ore.

Publiacqua ha previsto un programma di comunicazione all’utenza che prevede azioni specifiche ulteriori a quelle messe in campo normalmente. Saranno effettuate chiamate ai numeri fissi, SMS ai cellulari degli utenti registrati nel nostro Database (ricordiamo che per registrarsi è necessario compilare la form presente sul sito all’indirizzo www. publiacqua.it\contatti\ti-chiamiamo-noi ), volantinaggi nelle aree maggiormente impattate, post su facebook ai profili selezionati per cap, post su altri canali social. Sul sito di Publiacqua saranno presenti aggiornamenti sull’andamento dei lavori della Regione Toscana e sugli effetti che questi avranno specialmente nelle ore della mattina del 9 ottobre. A tutti i Comuni verrà inviata comunicazione specifica su aree impattate nel loro territorio. Durante i giorni dell’8 e 9 ottobre Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle 8 alle 13 del 9 ottobre.