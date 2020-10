Publiacqua. Ancora lavori sulla rete idrica

SESTO FIORENTINO – Publiacqua fa sapere che i tecnici hanno individuato la perdita occulta che da ieri provoca problemi di approvvigionamento in zona Querceto. Il guasto, sulla rete di via Biancalani (angolo via del Borgo) sarà riparato nel corso della giornata per restituire il servizio alle utenze di Querceto alto entro il pomeriggio. Al fine […]

SESTO FIORENTINO – Publiacqua fa sapere che i tecnici hanno individuato la perdita occulta che da ieri provoca problemi di approvvigionamento in zona Querceto. Il guasto, sulla rete di via Biancalani (angolo via del Borgo) sarà riparato nel corso della giornata per restituire il servizio alle utenze di Querceto alto entro il pomeriggio. Al fine di ridurre il disagio una autobotte è stata posizionata in via Biancalani angolo via Venezia