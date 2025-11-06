SESTO FIORENTINO – Si è verificata un nuovo guasto sulla rete idrica di via Marsala. Publiacqua fa sapere che la rottura è avvenuto dopo la riparazione notturna della condotta di via Marsala. I tecnici operatori, già presenti sul posto, hanno dato subito avvio all’intervento di riparazione che terminerà entro la tarda mattinata. Per limitare al massimo i disagi Publiacqua ha posizionato un’autobotte in via Marsala.
Publiacqua. Autobotte in via Marsala
