Publiacqua. Chiusura al pubblico fino al 2 maggio degli uffici

CAMPI BISENZIO – Publiacqua ha prorogato la chiusura di tutti gli uffici al pubblico fino al 2 maggio, in relazione alle misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus e far fronte all’emergenza che sta interessando aree importanti del nostro Paese. Publiacqua ricorda ai propri utenti che a maggior ragione in questo momento per qualsiasi necessità possono utilizzare i canali di contatto alternativi utili anche a minimizzare gli spostamenti e gli affollamenti in luoghi pubblici e quale misura precauzionale e di buon senso.

Le pratiche commerciali possono essere svolte: chiamando il numero verde 800 238 238 (da numero fisso) e 055 0518080 (dal cellulare) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì 9 – 18; sabato 9 – 13; accedendo allo sportello on line MyPubliacqua, disponibile sul sito (wwww.publiacqua.it) e tramite App disponibile sia sui sistemi Android che IOs.