Publiacqua. Consigli per i lavori del 9-11 maggio, evitare lavatrici e lavastoviglie

CAMPI BISENZIO – Dal 9 all’11 maggio Publiacqua sarà al lavoro per il rinnovo dell’Autostrada dell’Acqua. Per questo intervento sono previsti disagi e abbassamenti idrici in un’area che va oltre la Piana. E’ bene seguire i consigli di Publiacqua per evitare gli sprechi per preservare al massimo le riserve disponibili sul territorio coinvolto. Ecco alcuni consigli utili per affrontare al meglio le possibili mancanze d’acqua: prima delle 22 di venerdì 9 maggio: accumulare solo l’acqua indispensabile per la giornata successiva, limitare i consumi anche nelle ore precedenti l’intervento per non compromettere le riserve locali. Dalle 22 di venerdì 9 maggio fino alla mattina di domenica 11 maggio: evitare usi impropri dell’acqua come niente annaffiature, lavaggio auto, riempimento piscine, usare l’acqua solo per usi igienici, sanitari e potabili, non utilizzare elettrodomestici che richiedono acqua (lavatrice, lavastoviglie) per evitare danneggiamenti in caso di interruzioni improvvise.