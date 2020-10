Publiacqua e Comune. L’acqua del sindaco arriva nelle scuole

CALENZANO – L’acqua del sindaco arriva nelle scuole, il progetto promosso da Publiacqua e Come va avanti anche durante questo periodo di emergenza sanitaria. In questi giorni è in corso la consegna sul territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato delle borracce ai bambini di prima elementare. E tra i comuni interessanti […]

CALENZANO – L’acqua del sindaco arriva nelle scuole, il progetto promosso da Publiacqua e Come va avanti anche durante questo periodo di emergenza sanitaria. In questi giorni è in corso la consegna sul territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato delle borracce ai bambini di prima elementare. E tra i comuni interessanti anche quest’anno c’è Calenzano.

“Le borracce nelle scuole sono una campagna importante, per sensibilizzare alla riduzione dell’uso della plastica – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani – e ricordare il valore del rispetto dell’ambiente e delle buone pratiche da applicare fin da piccoli. Una campagna quanto mai significativa in questo momento, in cui la pandemia rischia di mettere in secondo piano i progetti per limitare l’impatto delle attività umane sul pianeta”.

Per l’anno scolastico in corso Publiacqua distribuirà a Calenzano 180 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia. Queste vanno ad aggiungersi alle borracce donate l’anno passato (170 a Calenzano e complessivamente oltre 13.000 ai nuovi studenti di prima elementare del territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato) ed a quelle che gli altri Comuni del territorio stanno anch’essi distribuendo per l’anno scolastico in corso come prezioso supporto agli studenti, alle famiglie ed alle scuole stesse in un 2020 complicatissimo.