Publiacqua: “Falsi operatori sul territorio, attenzione alle truffe a Lastra a Signa”

LASTRA A SIGNA – Attenzione ai falsi operatori di Publiacqua. A dirlo è la stessa Publiacqua in seguito alla segnalazione di una cittadina residente a Lastra a Signa in merito alla presenza sul territorio di persone che, fingendosi incaricati di Publiacqua, sono entrati in un’abitazione con la scusa di una “infiltrazione nei tubi dell’acqua” e hanno convinto la proprietaria a mettere oro e denaro in frigorifero per preservarli da possibili danni per poi derubarla. “Publiacqua – si legge in una nota – ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta svolgendo controlli su abitazioni private e che, comunque, il suo personale, di norma e salvo casi eccezionali, non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni e all’interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna e i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta”.