SESTO FIORENTINO – Stamani si è verificata la rottura della rete idrica di via Marsala. I tecnici di Publiacqua sono già intervenuti ed hanno sezionato la rete. Questo dovrebbe portare ad eliminare i disagi attualmente avvertiti da alcune utenze di viale dei Mille e via Bellini ed a limitare i problemi alla sola via Marsala. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio.
Publiacqua: guasto alla rete idrica di via Marsala
SESTO FIORENTINO – Stamani si è verificata la rottura della rete idrica di via Marsala. I tecnici di Publiacqua sono già intervenuti ed hanno sezionato la rete. Questo dovrebbe portare ad eliminare i disagi attualmente avvertiti da alcune utenze di viale dei Mille e via Bellini ed a limitare i problemi alla sola via Marsala. La […]