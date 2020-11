SESTO FIORENTINO – Gli operatori di Publiacqua sono al lavoro per risolvere i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in via Settembrini, via Giusti, via Galilei e limitrofe. I problemi idrici, spiega Publiacqua in una nota, sono causati da una riparazione urgente su un guasto nella già citata via Settembrini. Gli operatori stanno intervenendo […]

