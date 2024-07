Publiacqua: guasto in via dei Giunchi

SESTO FIORENTINO – Si stanno verificando problemi di approvvigionamento in alcune vie del territorio, Publiacqua fa sapere che sono causati da un guasto in via dei Giunchi. I tecnici stanno già intervenendo per l’individuazione della perdita e la sua riparazione. Non appena individuata la rete, Publiacqua informa che sarà inoltre sezionata in modo da limitare […]