Publiacqua: guasto in viale Pratese

SESTO FIORENTINO – Gli operatori di Publiacqua sono al lavoro sul guasto in viale Pratese che da stamani sta causando problemi di approvvigionamento nella medesima via ed in via Vittorio Emanuele. Terminata nel pomeriggio la prima riparazione il nostro personale ha trovato un nuovo guasto su un altro tratto della medesima tubazione e sta procedendo […]

SESTO FIORENTINO – Gli operatori di Publiacqua sono al lavoro sul guasto in viale Pratese che da stamani sta causando problemi di approvvigionamento nella medesima via ed in via Vittorio Emanuele. Terminata nel pomeriggio la prima riparazione il nostro personale ha trovato un nuovo guasto su un altro tratto della medesima tubazione e sta procedendo anche a questa seconda riparazione. Il lavoro proseguirà fino alle prime ore della notte e fino a che sussisteranno le condizioni di sicurezza per gli operatori. Nel caso si rendesse necessario il lavoro sarà ripreso nelle prime ore della mattina di domani. Al fine di ridurre al massimo i disagi un’autobotte è stata posizionata in via Vittorio Emanuele 185.