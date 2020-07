Publiacqua. Guasto sulla rete idrica di via del Cuoco

SESTO FIORENTINO – Problemi di approvvigionamento idrico si stanno registrando nella zona di via del Cuoco, via Biancalani, via Filzi, via del Borgo e limitrofe. Questi disagi sono causati da un guasto sulla rete di via del Cuoco. I tecnici di Publiacqua sono già intervenuti per sezionare la rete e limitare la sospensione del servizio […]

SESTO FIORENTINO – Problemi di approvvigionamento idrico si stanno registrando nella zona di via del Cuoco, via Biancalani, via Filzi, via del Borgo e limitrofe. Questi disagi sono causati da un guasto sulla rete di via del Cuoco. I tecnici di Publiacqua sono già intervenuti per sezionare la rete e limitare la sospensione del servizio alla sola via interessata dalla perdita. La fine del lavoro di riparazione è prevista per il tardo pomeriggio.