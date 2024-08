Publiacqua: il presidente Perini risponde sui guasti all’acquedotto

SESTO FIORENTINO – Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile per i sestesi che si sono trovati con l’acqua a singhiozzo per continui guasti all’acquedotto. Il presidente di Publiacqua Nicola Perini, risponde a qualche domanda: cosa è successo a Sesto Fiorentino? Prima di tutto voglio scusarmi con i cittadini di Sesto, ma anche del […]

SESTO FIORENTINO – Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile per i sestesi che si sono trovati con l’acqua a singhiozzo per continui guasti all’acquedotto.

Il presidente di Publiacqua Nicola Perini, risponde a qualche domanda: cosa è successo a Sesto Fiorentino?

Prima di tutto voglio scusarmi con i cittadini di Sesto, ma anche del Sodo, a Firenze, per i disagi di questi giorni. Tutto è dipeso da due rotture su cui siamo intervenuti immediatamente lavorando 24 ore su 24: la prima, martedì mattina, si è verificata sulla condotta di via dei Giunchi e la riparazione si è conclusa nel pomeriggio. Terminato questo intervento, poco prima delle 16, si è verificata un’altra rottura nel vicino viale Ariosto, dove corre una tubazione importante per l’acquedotto di Sesto Fiorentino. Anche in questo caso siamo intervenuti subito ma il guasto ha fatto abbassare bruscamente il serbatoio di Colonnata e questo ha messo in sofferenza le zone alte. A questo problema si è poi aggiunto un imprevisto determinato dalle caratteristiche di quel tratto di strada: gli alberi presenti sul viale stanno infatti causando problemi alla tubazione ed è necessario sostituire un tratto importante di rete, circa 40 metri”.

La presenza degli alberi ha quindi avuto effetto sui tempi di ripresa del servizio?

La presenza degli alberi ha impedito che potessimo fare una riparazione provvisoria, allungando quindi i tempi di risoluzione e rendendo più complesso l’intervento. Per far ripartire il servizio al più presto abbiamo realizzato in emergenza un bypass provvisorio e, allo stesso tempo, abbiamo avviato lo scavo per posare la nuova tubazione definitiva. Il lavoro del bypass, svolto anche in notturna si è concluso poco dopo l’ora di pranzo del 31 luglio. Questo ha permesso di restituire l’acqua alle utenze della zona bassa del comune ed ha alleviato la situazione delle zone alte. Per normalizzare del tutto l’approvvigionamento di queste ultime è stato però necessario attendere che il serbatoio di Colonnata si riempisse durante la notte. Per ridurre i disagi abbiamo messo a disposizione dei cittadini tre autobotti, due su Sesto ed una sul Sodo, ma questo, considerato anche il caldo, ha potuto solo parzialmente alleviare le criticità determinate dalla mancanza d’acqua. Oggi (ndr 1 agosto) abbiamo concluso la messa in esercizio della nuova tubazione e il problema può dirsi superato”.

Cosa si può fare perché episodi come questi non accadano?

“Quello che stiamo facendo: potenziare e razionalizzare l’acquedotto di Sesto Fiorentino e sostituire le condotte più vecchie. I lavori di Publiacqua per collegare il serbatoio di Colonnata all’autostrada dell’acqua sono terminati. Siamo in attesa però dell’attivazione del nuovo pompaggio realizzato presso il Polo Universitario, attesa legata alla conclusione dell’iter burocratico che non dipende da noi. Questo, unito alle sostituzioni delle vecchie condotte che stiamo portando avanti, anche in questo caso con contributi a valere sui fondi Pnrr, renderà guasti come quelli avvenuti in questi giorni accidenti gestibili puntualmente senza che coinvolgano un numero di cittadini così importante”.