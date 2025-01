Publiacqua: individuata la perdita idrica

SESTO FIORENTINO – Publiacqua informa che la perdita che in mattinata aveva provocato l’abbassamento di livello del deposito di Colonnata e quindi problemi di approvvigionamento alle zone alte del comune (Colonnata, Quinto Alto e Querceto), è stata individuata in via Baracca e la rete sezionata. L’acqua sta tornando a tutte le zone alte. Rimarrà priva […]

SESTO FIORENTINO – Publiacqua informa che la perdita che in mattinata aveva provocato l’abbassamento di livello del deposito di Colonnata e quindi problemi di approvvigionamento alle zone alte del comune (Colonnata, Quinto Alto e Querceto), è stata individuata in via Baracca e la rete sezionata. L’acqua sta tornando a tutte le zone alte. Rimarrà priva del servizio il tratto di via Baracca (compreso tra via Locchi e via Toti) fino a fine intervento che si prevede nel tardo pomeriggio.