SESTO FIORENTINO – Stamani si sono verificati problemi di approvvigionamento idrico in via Leonardo da Vinci, via Machiavelli, via Donatello, via Viviani, via Beccaria, Piazza Salvo D’Acquisto, via Brunelleschi, via Torricelli, via Campanella e limitrofe. Questi problemi, spiega in una nota Publiacqua, sono causati da un intervento urgente sulla rete idrica di via Leonardo da Vinci. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio.