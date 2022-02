Publiacqua: “La bolletta digitale non ti lascia a piedi”. Al via il contest che premia chi sceglie l’ambiente

FIRENZE – Scegli la bolletta digitale e ti muovi green. Publiacqua lancia il suo contest e lo fa per incentivare l’utilizzo della bolletta in formato digitale da parte dei cittadini/utenti. A oggi, infatti, sono oltre 47.000 gli utenti che hanno deciso di utilizzare la bolletta web. Una scelta green che fa bene all’ambiente e che […]

FIRENZE – Scegli la bolletta digitale e ti muovi green. Publiacqua lancia il suo contest e lo fa per incentivare l’utilizzo della bolletta in formato digitale da parte dei cittadini/utenti. A oggi, infatti, sono oltre 47.000 gli utenti che hanno deciso di utilizzare la bolletta web. Una scelta green che fa bene all’ambiente e che per questo viene promossa con la messa in palio di premi legati a una mobilità sostenibile e sicura: 1 Fiat 500 elettrica, 3 biciclette elettriche e ben 6 monopattini elettrici. Bici e monopattini saranno inoltre dotati di casco per consentirne l’utilizzo in totale sicurezza, dopo che ieri il contest è stato presentato alla presenza, fra gli altri, di Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua, e Paolo Saccani, amministratore delegato di Publiacqua.

Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso: gli utenti di Publiacqua che hanno già sottoscritto un contratto di fornitura e che hanno già attivo il servizio di bolletta digitale e le cui utenze alle date di estrazione risultino attive nel territorio gestito da Publiacqua e, alla stessa data, abbiano attivo il servizio di bolletta digitale; gli utenti di Publiacqua che hanno già sottoscritto un contratto di fornitura e che attiveranno il servizio di bolletta digitale entro il 30 aprile 2022 e le cui utenze alle date di estrazione risultino attive nel territorio gestito da Publiacqua e, alla stessa data, abbiano attivo il servizio di bolletta digitale; i nuovi utenti di Publiacqua che sottoscriveranno un contratto di fornitura e che attiveranno il servizio di bolletta digitale entro il 30 aprile 2022 e le cui utenze alle date di estrazione risultino attive nel territorio gestito da Publiacqua e, alla stessa data, abbiano attivo il servizio di bolletta digitale; gli utenti in possesso dei requisiti sopra elencati saranno peraltro ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente nei seguenti casi: a) l’utente è una persona fisica con fornitura uso domestico (utenza singola, sia domestico residente che domestico non residente); b) l’intestatario del contratto è di età uguale o superiore ai 18 anni alla data di partecipazione al concorso, residente e/o domiciliato sul territorio italiano. Sono esclusi dalla partecipazione: tutti gli utenti diversi da quelli antecedentemente definiti; tutti gli utenti titolari di utenze condominiali; tutti gli utenti che, alle date di estrazione, risultino dipendenti della società promotrice e i loro familiari (coniuge e parenti di primo grado); tutti gli utenti titolari di utenze che, alle date di estrazione, risultino inadempienti verso le norme contrattuali di Publiacqua, ovvero, a mero titolo esemplificativo, risultino in stato di morosità (ossia di mancato pagamento anche solo di una bolletta – scaduta da almeno 15 giorni – per un importo complessivo maggiore o uguale a 10 euro) o di mancata effettuazione della voltura.

Date, estrazioni e premi

Il contest Publiacqua ha preso il via martedì 1 febbraio e si potrà partecipare fino al 30 aprile 2022 registrandosi alla pagina concorsobollettadigitale.publiacqua.it; i premi, come anticipato, seguono un ideale filo rosso che è quello della mobilità green e sostenibile. Nelle prime 3 estrazioni, infatti, saranno messi in palio complessivamente 3 biciclette elettriche e 6 monopattini. Questi ultimi saranno dotato di casco per garantirne un utilizzo in assoluta sicurezza. L’estrazione finale, invece, metterà in palio una Fiat 500 Action elettrica.



Prima estrazione (entro il 30 marzo) – 1° estratto: 1 Atala E-Folding Bike modello E-Folding + casco; 2° e 3° estratto: 1 Byte Atala Monopattino elettrico Moopy + Casco

Seconda estrazione (entro il 30 aprile) – 1° estratto: 1 Atala E-Folding Bike modello E-Folding + casco 2° e 3° estratto: 1 Byte Atala Monopattino elettrico Moopy + Casco

Terza estrazione (entro il 31 maggio) – 1° estratto: 1 Atala E-Folding Bike modello E-Folding + casco 2° e 3° estratto: 1 Byte Atala Monopattino elettrico Moopy + Casco

Estrazione finale (entro il 31 maggio) – 1 nuova 500 Berlina Action elettrico 70 kw (il montepremi complessivo ammonta a 25.970 euro, Iva esclusa).