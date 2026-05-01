CALENZANO – A causa interruzione dell’energia elettrica da parte di Enel agli impianti di Publiacqua, dalle ore 8 di martedì 5 maggio si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Pontenuovo, Cassiana, via Barberinese. La situazione potrà tornare a normalizzarsi con gradualità del pomeriggio.
Publiacqua. Lavori agli impianti e abbassamenti idrici
CALENZANO – A causa interruzione dell’energia elettrica da parte di Enel agli impianti di Publiacqua, dalle ore 8 di martedì 5 maggio si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti località: Pontenuovo, Cassiana, via Barberinese. La situazione potrà tornare a normalizzarsi con gradualità del pomeriggio.