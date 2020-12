Publiacqua. Lavori al Serbatoio di Colonnata

SESTO FIORENTINO – A Sesto Fiorentino e Calenzano dalle ore 3 di mercoledì 23 dicembre i tecnici di Publiacqua completeranno i lavori di manutenzione straordinaria al Serbatoio di Colonnata iniziati questa settimana. Tali lavori saranno effettuati in orario notturno per limitare al massimo i disagi e termineranno alle ore 6.30.

Il lavoro potrà comportare temporanei abbassamenti di pressione nella zona di via Vittorio Emanuele (e strade limitrofe sottostanti), via Cafiero, via Pisa e viale Caduti nei lager e nei campi di sterminio (e strade limitrofe sottostanti), viale 1° Maggio (e strade limitrofe sottostanti). Nel Comune di Calenzano tali problemi di bassa pressione e temporanee mancanze d’acqua potranno interessare via del Saccardo, via del Colle, via delle Vigne e limitrofe con ritorno alla normalità previsto per le ore 5.