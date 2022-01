Publiacqua. Lavori alla rete idrica: sospesa erogazione dell’acqua in via Pasolini

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di manutenzione della rete idrica, dalle ore 8 di lunedì 17 gennaio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Pasolini (tratto da via Lazzerini a via Moravia), via Moravia, via Lazzerini (tratto da via Pasolini a via Sciascia). Abbassamenti di pressione potranno interessare anche le vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del […]

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di manutenzione della rete idrica, dalle ore 8 di lunedì 17 gennaio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Pasolini (tratto da via Lazzerini a via Moravia), via Moravia, via Lazzerini (tratto da via Pasolini a via Sciascia). Abbassamenti di pressione potranno interessare anche le vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del primo pomeriggio ed in quella fase si potranno verificare fenomeni temporanei di intorbidamento dell’acqua. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.