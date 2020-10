Publiacqua. Lavori all’acquedotto dell’Osmannoro per un guasto. Disagi idrici nelle zone alte

SESTO FIORENTINO – Questa mattina si è verificato un guasto sulla rete idrica di viale Ariosto angolo via dei Mille. A causa di tale rottura, su cui sono già intervenutii tecnici di Publiacqua, si stanno registrando forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle vie limitrofe (via Scascia, via Pasolini, via Lazzerini, via Guasti, via […]