Publiacqua. Lavori all’acquedotto, problemi a Sesto e a Campi

SESTO FIORENTINO – A Sesto Fiorentino e a Campi Bisenzio a causa di lavori di Publiacqua in via dei Giunchiinerenti il potenziamento dell’acquedotto di Sesto Fiorentino della rete idrica, dalle ore 00.15 alle ore 6 di giovedì 6 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona del Polo Universitario e nella zona di Campi Bisenzio compresa tra la Perfetti Ricasoli a Nord, via San Quirico, via Barberinese, via Centola a Ovest, via Tosca Fiesoli, via Montalvo a Sud, l’autostrada e zone via di Limite a Est.