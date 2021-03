Publiacqua. Lavori e abbassamenti di pressione idrica

SESTO FIORENTINO – Dalle ore 8 di mercoledì 17, Publiacqua informa che a causa lavori di rinnovo di un sistema di pompaggio, si potranno registrare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in via Bortolotti, via delle Botti, via della Loggia, via delle Croci, e via del Masseto e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. […]

SESTO FIORENTINO – Dalle ore 8 di mercoledì 17, Publiacqua informa che a causa lavori di rinnovo di un sistema di pompaggio, si potranno registrare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in via Bortolotti, via delle Botti, via della Loggia, via delle Croci, e via del Masseto e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.