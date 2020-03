CALENZANO – A causa lavori di dismissione di un impianto di sollevamento di Publiacqua, dalle ore 9 di lunedì 16 marzo si registreranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua a Prato e Calenzano, in via Baccio Bandinelli, via delle Cave, via di Macia e via di Travalle. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.