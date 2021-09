Publiacqua. Lavori e disagi idrici a Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di riparazione della rete idrica DN 250 (diametro di 25 cm) su via Pratese e via Vittorio Emanuele a Sesto Fiorentino e Calenzano, dalle ore 8.30 di giovedì 23 settembre, si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti vie: viale Pratese (tratto da via Verga a via […]

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di riparazione della rete idrica DN 250 (diametro di 25 cm) su via Pratese e via Vittorio Emanuele a Sesto Fiorentino e Calenzano, dalle ore 8.30 di giovedì 23 settembre, si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti vie: viale Pratese (tratto da via Verga a via Leopardi), via delle Margherite, via delle Rose, via dei Gerani, e la loc. Il Neto nel Comune di Sesto Fiorentino per la parte compresa tra viale Pratese e via Leopardi. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.