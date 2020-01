Publiacqua. Lavori e mancanza d’acqua

CALENZANO – A causa lavori di collegamento della nuova rete idrica, Publiacqua informa che giovedì 30 gennaio dalle ore 9 si potranno verificare mancanze d’acqua nelle vie comprese tra via della Fogliaia e via di Prato a sud, il torrente Marina, via Mascagni e via Pertini a Ovest, il Torrente Garille a Nord, oltre alla zona di Sant’Angelo. Abbassamenti di pressione potranno interessare negli stessi orari la zona industriale compresa tra la Tangenziale Ovest, via Leonardo da Vinci e La Marina La situazione, secondo Publiacqua, tornerà a normalizzarsi gradualmente nel corso del primo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.