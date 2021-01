Publiacqua. Lavori e sospensione del servizio idrico in via Vivaldi e via Redini

SESTO FIORENTINO – Lavori e sospensione dell’acqua. A causa lavori di collegamento della nuova condotta idrica, dalle ore 8 di giovedì 23 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Ghirlandaio, via Capponi, via Valiversi, via Redini e via Bortolotti. Secondo Publiacqua la situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del pomeriggio.