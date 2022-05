Publiacqua. Lavori e sospensione dell’acqua

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di manutenzione della rete idrica principale del Comune, dalle ore 8 di giovedì 19 maggio, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in viale Ariosto (da via della Querciola a via di Rimaggio), via dei Ciompi, via del Sodarello, via Tassoni. Temporanei e sporadici abbassamenti di pressione, specialmente ai piani più alti e per le abitazioni prive […]