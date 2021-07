Publiacqua. Lavori e sospensione idrica a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Dalle ore 08.30 di mercoledì 7 luglio, causa lavori da parte di Publiacqua sulle valvole dell’acquedotto, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Cavour (tratto da via delle Forbici a via Ugo Bassi), via Cafiero (tratto da via Battisti a via Cavour), via Ugo Bassi (da via Primo Maggio a via Cavour), via Cavour (tratto interno al civico 43), […]

SESTO FIORENTINO – Dalle ore 08.30 di mercoledì 7 luglio, causa lavori da parte di Publiacqua sulle valvole dell’acquedotto, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Cavour (tratto da via delle Forbici a via Ugo Bassi), via Cafiero (tratto da via Battisti a via Cavour), via Ugo Bassi (da via Primo Maggio a via Cavour), via Cavour (tratto interno al civico 43), via Bencini, via de Sanctis, via Fibonacci.

Nelle vie limitrofe potranno verificarsi abbassamenti di pressione e temporanea torbidità dell’acqua. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.