Publiacqua: lavori Enel, abbassamenti e mancanze d’acqua

CALENZANO – A causa lavori Enel ai nostri impianti, dalle 8 di venerdì 14 giugno, Publiacqua informa che si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in località Le Croci (via Barberinese, via di Querciola, via Poggio del Tesoro, via Monte Maggiore), San Piero in Casaglia (via di Casaglia, via delle Muriccia, via Ballerini, via Ventrone) e Regina del Bosco (via Monte Maggiore). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio.