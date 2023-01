Publiacqua, lavori fra Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino nella notte del 25 gennaio: possibili mancanze d’acqua

CAMPI BISENZIO/SESTO FIORENTINO – A partire dalle 23 di mercoledì 25 gennaio, causa lavori sulla rete idrica, si potranno verificare abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua nella zona del Polo Universitario (Sesto Fiorentino) e nella zona nord di Campi Bisenzio compresa tra via Montalvo e via Tosca Fiesoli a Sud, l’Autostrada A1 a Est, via delle Ruote e […]

CAMPI BISENZIO/SESTO FIORENTINO – A partire dalle 23 di mercoledì 25 gennaio, causa lavori sulla rete idrica, si potranno verificare abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua nella zona del Polo Universitario (Sesto Fiorentino) e nella zona nord di Campi Bisenzio compresa tra via Montalvo e via Tosca Fiesoli a Sud, l’Autostrada A1 a Est, via delle Ruote e via Centola (San Giorgio a Colonica), via San Quirico e via Barberinese a Ovest, la Perfetti Ricasoli a Nord. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità entro le 5 di giovedì 26 gennaio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo. “Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro”.