SESTO FIORENTINO – Prenderanno il via il 13 gennaio i lavori da parte di Publiacqua, di risistemazione della rete fognaria di via Gramsci. Per questo motivo dallo stesso 13 gennaio a venerdì 17 gennaio rimarranno chiuse al traffico via Gramsci, nel tratto compreso tra via Cairoli e viale Ferraris, e via di Querceto, nel tratto compreso tra via Gramsci e via Cellini.