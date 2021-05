Publiacqua. Lavori itineranti in alcune strade

SESTO FIORENTINO – A causa di lavori inerenti per la ricerca di perdite occulte sulla rete idrica, Publiacqua informa che dalle 9 di lunedì 17 maggio saranno eseguite chiusure dell’acqua nelle seguenti vie: via delle Forbici, via Bietoletti, via 1° Settembre (tratto da viale della Repubblica a via Matteotti), via Don Minzoni (tratto da via Matteotti a via Chiostri), via […]

SESTO FIORENTINO – A causa di lavori inerenti per la ricerca di perdite occulte sulla rete idrica, Publiacqua informa che dalle 9 di lunedì 17 maggio saranno eseguite chiusure dell’acqua nelle seguenti vie: via delle Forbici, via Bietoletti, via 1° Settembre (tratto da viale della Repubblica a via Matteotti), via Don Minzoni (tratto da via Matteotti a via Chiostri), via Matteotti (tratto da via Don Minzoni a via Contini). La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. Abbassamenti di pressione e temporanei fenomeni di torbidità potranno interessare le vie circostanti nelle prime ore del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato alla prima data successiva disponibile.