Publiacqua. Lavori sulla rete idrica e sospensione dell’acqua

SESTO FIORENTINO – A causa lavori di riparazione della rete idrica su viale Primo Maggio (angolo via Camporella), dalle ore 8 di mercoledì 6 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in viale Primo Maggio (tratto da via Manin a via 25 Aprile), via Camporella, via Manara, via Manin (tratto iniziale e più vicino a viale Primo Maggio), viale 20 Settembre (tratto da viale Primo Maggio a viale Repubblica), via Manfredo Fanti, via 25 Aprile (tratto da viale Primo Maggio a via 20 Settembre). La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo. Abbassamenti di pressione e temporanei intorbidamenti dell’acqua potranno interessare le vie limitrofe.