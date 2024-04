Publiacqua: lavori sulla rete idrica e sospensione dell’acqua

CALENZANO – A causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 8 di giovedì 11 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Arrighetto da Settimello, via del Pecchiolo, via di Buon Riposo, via del Borgo, via del Balzo, via 2 Giugno, via Fratelli Rosselli, via Sozzi, via Don Giovanni Bobbio, via Tasso, via Pirandello, via Carducci, via […]

CALENZANO – A causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 8 di giovedì 11 aprile sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Arrighetto da Settimello, via del Pecchiolo, via di Buon Riposo, via del Borgo, via del Balzo, via 2 Giugno, via Fratelli Rosselli, via Sozzi, via Don Giovanni Bobbio, via Tasso, via Pirandello, via Carducci, via Foscolo e via Trilussa. La situazione tornerà a normalizzarsi tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio.