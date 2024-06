Publiacqua: lavori sulla rete idrica e sospensione dell’acqua

SESTO FIORENTINO – A causa lavori sulla rete idrica di via Ponte all’Asse, dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Lucchese (da via Ponte all’Asse alla rotonda con via del Cantone), via Ponte all’Asse, via Torta, via Majorana, via Forlanini, via del Cantone (civici 70-106 e 97-85). La situazione, spiega […]

SESTO FIORENTINO – A causa lavori sulla rete idrica di via Ponte all’Asse, dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Lucchese (da via Ponte all’Asse alla rotonda con via del Cantone), via Ponte all’Asse, via Torta, via Majorana, via Forlanini, via del Cantone (civici 70-106 e 97-85). La situazione, spiega Publiacqua, tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.