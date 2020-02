CALENZANO – Inizieranno domani i lavori di Publiacqua sulla rotatoria tra via Garibaldi e la Provinciale per Barberino. L’intervento servirà a risolvere problemi di pressione sulla rete idrica e non è prorogabile. Fino al 6 marzo, per permettere l’esecuzione dei lavori, sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo temporizzato in base a flussi di traffico distinti tra mattina e pomeriggio, in modo da ridurre al minimo i disagi per chi si sposta dalle frazioni a nord.