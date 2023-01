Publiacqua. Lavori urgenti in via Marsala

SESTO FIORENTINO – Problemi di approvvigionamento si stanno registrando in via Marsala, via dei Mille e via Calatafimi. Publiacqua spiega che sono causati da un guasto sulla rete idrica verificatosi questa notte. I tecnici dell’azienda che gestisce le reti idriche stanno già iniziando i lavori di riparazione. “Il guasto – si legge in una nota […]

SESTO FIORENTINO – Problemi di approvvigionamento si stanno registrando in via Marsala, via dei Mille e via Calatafimi. Publiacqua spiega che sono causati da un guasto sulla rete idrica verificatosi questa notte. I tecnici dell’azienda che gestisce le reti idriche stanno già iniziando i lavori di riparazione. “Il guasto – si legge in una nota – sarà riparato nel corso della giornata per restituire il servizio alle utenze entro il tardo pomeriggio”.