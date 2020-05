Publiacqua: lunedì 25 maggio lavori a Campi: ecco dove potrebbe mancare l’acqua

CAMPI BISENZIO – Publiacqua informa che, “a causa di sulla rete idrica, dalle 9 di lunedì 25 maggio si potranno verificare abbassamenti di pressione nella zona industriale di via Palestro, via Benini, via Castronella, via Tosca Fiesoli, via Petarca, via Santa Maria, Piazza Gramsci e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso […]

CAMPI BISENZIO – Publiacqua informa che, “a causa di sulla rete idrica, dalle 9 di lunedì 25 maggio si potranno verificare abbassamenti di pressione nella zona industriale di via Palestro, via Benini, via Castronella, via Tosca Fiesoli, via Petarca, via Santa Maria, Piazza Gramsci e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso della mattina. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro”.