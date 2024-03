Publiacqua, niente acqua martedì 12 nella zona di via Strozzi

PRATO – Niente acqua dai rubinetti nella zona di via Strozzi, dalle ore 8 di martedì prossimo 12 marzo, a causa di lavori sull’acquedotto. A comunicare l’interruzione dell’erogazione è Publiacqua, che fornisce anche l’elenco delle strade interessate: via Strozzi (da via Tevere a via Renzo Gori), via Tevere, via Reno, via Delfini, via Rapezzi, via […]

PRATO – Niente acqua dai rubinetti nella zona di via Strozzi, dalle ore 8 di martedì prossimo 12 marzo, a causa di lavori sull’acquedotto. A comunicare l’interruzione dell’erogazione è Publiacqua, che fornisce anche l’elenco delle strade interessate: via Strozzi (da via Tevere a via Renzo Gori), via Tevere, via Reno, via Delfini, via Rapezzi, via Barni, via Toccafondi, via Parrini, via Cialdini, via Renzo Gori. La situazione dovrebbe tornare normale nel corso del pomeriggio. In caso di cattive condizioni meteo, Publiacqua avverte che l’intervento per collegare la nuova conduttura potrebbe essere effettuato nel primo giorno utile successivo al 12 marzo.