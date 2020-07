Publiacqua. Nuova rottura della tubazione in via Biancalani: tecnici al lavoro

SESTO FIORENTINO – Seconda rottura nella notte sulla tubazione di via Biancalani. Gli operatori di Publiacqua sono già al lavoro per la riparazione ed i lavori di sostituzione della tubazione interessata dal guasto termineranno nel pomeriggio. I problemi di approvvigionamento interesseranno le stesse vie di ieri (17 luglio) nella zona di Querceto. Ricordiamo ai cittadini che per ridurre al massimo i disagi sono disponibili in zona il Fontanello di via Scarpettini ed una autobotte posizionata in via Venezia.